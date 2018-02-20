Появилось видео с секретной американской ракетой

Вертолет телеканала ABC7 случайно пролетел над "странным объектом" на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой. Соответствующее видео выложено на YouTube.

Сообщается, что ракету разрабатывает стартап, у которого еще нет названия. Компания не торопится распространяться о своих намерениях, известно лишь, что планируется создать самую легкую ракету.

Телеканалу удалось получить документ от местных властей, с которыми сотрудничает "безымянная компания". Выяснилось, что название ракеты — Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза, пишет РИА Новости

Ранее в США успешно запустили сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая сможет доставлять на орбиту до 64 тонн полезных грузов. Эта ракета составляет 70 метров в длину — почти в шесть раз больше, чем Astra.







