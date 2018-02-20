Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Эстонии

Девять человек пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в районе железнодорожной станции Кулна на севере Эстонии, сообщила во вторник пресс-служба Спасательного департамента республики.

"В результате аварии на железнодорожном переходе Кулна девять человек были доставлены в больницу — водитель грузовика, машинист поезда, проводник и шесть пассажиров поезда", — говорится в сообщении.

По данным Спасательного департамента, пассажирский поезд Elron в 09.30 мск столкнулся с грузовиком в районе станции Кулна Харьюского уезда на линии Таллин-Рийзипере-Кейла. Водителя пострадавшего грузовика спасатели извлекали из кабины при помощи специального оборудования.

На место аварии прибыл и специальный спасательный поезд государственного акционерного общества "Эстонские железные дороги", работники которого занимаются ликвидацией последствий аварии, пишет РИА Новости.

Фирма Elron является основным оператором пассажирских перевозок в республике.







