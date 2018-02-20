Несколько гипотез о досрочных выборах от бывшего примара

Подавший в отставку примар Кишинева Дорин Киртоакэ утверждает, что закон обязывает членов Центризбиркома объявить 20 мая датой проведения досрочных выборов в столице. Однако бывший примар допускает, что могут произойти и другие сценарии. По словам Дорина Киртоакэ, правительство может спровоцировать досрочные парламентские выборы, чтобы провести парламентские выборы в тот же день, что и местные досрочные выборы в Кишиневе, то есть 20 мая.

Другая гипотеза, описанная либералом, состоит в том, что досрочные выборы в Кишиневе вместо 20 мая будут проведены в ноябре 2018 года, одновременно с парламентскими выборами, "якобы, чтобы не тратить деньги".

По его мнению, последний сценарий предполагает, что местные выборы (20 мая) будут организованы совместно с парламентскими (ноябрь 2018) в 2019 году, когда в стране должны быть проведены обычные местные выборы.

На вопрос о том, если эти сценарии возможны с юридической точки зрения, Киртоакэ сказал: "Для них все возможно".

"У нас давно больше не существует Конституции и закона", - отметил Дорин Киртоакэ 19 февраля в эфире программы "Adevărul Live" на Adevărul.ro.