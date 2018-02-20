Украинский военный требовал взятку за трудоустройство по контракту

Силовики задержали в Ровно по подозрению во взяточничестве заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Нацгвардии. Как сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 20 февраля, капитан требовал 300 долларов у местного жителя за оформление на службу по контракту.

Мужчину задержали на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Открыто уголовное производство за получение взятки в особо крупном размере. Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщает korrespondent.net, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.