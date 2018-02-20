Тест-драйв не пройден: дорогой Ягуар врезался в Мерседес всего в нескольких метрах от салона

Тест-драйв не прошел. Роскошный Ягуар был разбит этим утром на улице Михая Витязула в нескольких метрах от салона. Его водитель недоооценил расстояние до идущего впереди Мерседеса, в результате обе машины изрядно помяты.

Шоферы, к счастью, не пострадали, если не считать потраченных нервов. Впрочем, кто был за рулем внедорожника стоимостью в 50 тысяч евро, съемочной группе установить не удалось.

Представители компании отвечать на каверзные вопросы журналистов расположены не были.

И второй мужчина, находившийся у разбитого Ягуара, постарался увильнуть от ответа.

Водитель Мерседеса, заметно испуганный, тоже словно воды в рот набрал.

Вероятнее всего, автомобиль застрахован. В полиции сообщили, что находившийся за рулем автомобиля марки Jaguar F-Pace признал свою вину, он получит полторы тысячи леев штрафа и 6 штрафных пунктов.