Гэмурарь:"Демократическая партия высоко оценила жесты двух примаров"

ДПМ проведет опрос в Кишиневе, чтобы узнать ожидания людей по отношению к будущему примару, а затем сообщит, если примет участие в предвыборной гонке за примэрию. Демократическая партия Молдовы проведет опрос в Кишиневе, чтобы узнать, какие ожидания у жителей столицы к будущему примару и какую позицию, по их мнению, должна занять партия по отношению к досрочным местным выборам. Аналогичный опрос также может быть организован в Бельцах. Объявление было сделано пресс-секретарем ДПМ Виталием Гэмурарь на брифинге после еженедельного партийного заседании.

По его словам, лидер политформирования Влад Плахотнюк потребовал от местных организаций представить анализ и предложения по ситуации в обоих городах. На их основе будет принято решение об участии ДПМ в выборах примара в Бельцах и Кишиневе.

В этом контексте пресс-секретарь ДПМ подчеркнул, что Демократическая партия приветствует отставку примаров Кишинева и Бельц. Таким образом, они дают возможность жителям обоих городов выбрать неподкупных руководителей, способных решить их проблемы.

«Демократическая партия высоко оценила жесты двух примаров, даже если они немного запоздали. Это дает шанс устранить хаос, существующие политические интересы. Речь идет о высоком уровне коррупции, который обсуждался не только жителями этих муниципиев, но и гражданским обществом», - сказал Гэмурарь.