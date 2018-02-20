БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

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