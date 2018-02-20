В Сети посмеялись над "чересчур сексуальным" исполнением гимна США

В США пользователи соцсетей активно обсуждают популярную певицу Ферги после "чересчур раскованного" исполнения американского гимна на Матче всех звезд НБА.

Женщина решила спеть "Знамя, усыпанное звездами" в блюзовой манере, однако, по мнению пользователей, сделала это очень вызывающе. В этом с ними согласились и ведущие трансляции.

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Американский музыкант Боу Бокан в Twitter сравнил выступление Fergie с воем хаски. ​Кто-то отметил, что игрок "Голден Стейт Уорриорс" Дрэймонд Грин выразил своей реакцией эмоции всех, кто мог наблюдать за исполнением. ​Матч всех звезд НБА прошел в воскресенье в Лос-Анджелесе. Команде Леброна Джеймса удалось одержать победу над командой Стефа Карри, а ее капитан был признан лучшим игроком матча.





