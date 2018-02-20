Пьяный вор по пути на исправительные работы провез инспектора на багажнике

В сети появилось видео, на котором вор прокатил инспектора на багажнике, пытаясь украсть автомобиль. Запись опубликована в YouTube-аккаунте телеканала "Россия 24".

На кадрах видно, как инспектор подбегает к отъезжающему автомобилю и успевает запрыгнуть на багажник. Проехав так несколько секунд, страж порядка разбивает заднее стекло машины, проникает в салон и останавливает автомобиль, чтобы провести задержание, пишет РИА Новости

Отмечается, что за рулем находился 20-летний житель Ишима, который недавно был осужден за кражу и направлялся к месту прохождения исправительных работ. При этом молодой человек находился в нетрезвом состоянии и решил похитить автомобиль Renault Logan у подвозившего его пенсионера.





