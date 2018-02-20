В сети появилось видео, на котором вор прокатил инспектора на багажнике, пытаясь украсть автомобиль. Запись опубликована в YouTube-аккаунте телеканала "Россия 24".
На кадрах видно, как инспектор подбегает к отъезжающему автомобилю и успевает запрыгнуть на багажник. Проехав так несколько секунд, страж порядка разбивает заднее стекло машины, проникает в салон и останавливает автомобиль, чтобы провести задержание, пишет РИА Новости
Отмечается, что за рулем находился 20-летний житель Ишима, который недавно был осужден за кражу и направлялся к месту прохождения исправительных работ. При этом молодой человек находился в нетрезвом состоянии и решил похитить автомобиль Renault Logan у подвозившего его пенсионера.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист