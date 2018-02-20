Японец получил права отцовства на 13 детей от суррогатных матерей

Суд в Бангкоке присудил права отцовства 28-летнего японцу Митцутоки Сигете, имеющему 13 детей от тайских суррогатных матерей.

Его имя впервые получило широкую огласку в 2014 году, когда стало известно, что Сигета прижил в Таиланде 16 детей от разных женщин, предлагавших услуги суррогатного материнства.

Его случай, получивший название "фабрика детей", и другие схожие привели к тому, что в Таиланде был принят закон, запрещающий суррогатное материнство на коммерческой основе для иностранцев.

На этой неделе суд присудил Сигете права единственного родителя, лишив прав суррогатных матерей.

Как сообщает ВВС, Сам Сигета на суде не присутствовал, и в окончательном вердикте его имя напрямую упомянуто не было.

"Ради счастья и будущих возможностей, которые эти 13 детей получат от своего биологического отца, не страдающего плохим характером, суд постановляет, что все 13, рожденные посредством суррогатного материнства, являются законными детьми истца", - сказано в заявлении Центрального суда по делам несовершеннолетних в Бангкоке.

Сигета получил родительские права на других своих троих детей в 2015 году.

В 2014 году Интерпол провел расследование в отношении его персоны, после того как стало известно, что он стал отцом 16 детям, рожденным от суррогатных матерей в Таиланде.

В его квартире в Банкгоке было проведен обыск, во время которого были обнаружены 9 детей грудного возраста, их няни и одна беременная суррогатная мать.

Вскоре после этого он покинул Таиланд, но позже подал в суд на министерство социального развития и благополучия человека, чтобы отсудить права на своих детей.