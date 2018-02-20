Британский актер: правила съемки сцен секса равносильны цензуре

Британский актер Энди Серкис выступил против предложений регламентации порядка съемок интимных сцен в кино и на телевидении. По его мнению, эти предложения равносильны цензуре.

Британский профсоюз актеров Equity обсуждает возможность введения правил постановки интимных сцен как в кино, так и на театральной сцене в связи со скандалом, начавшимся с откровений о многолетних систематических сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Среди прочего, профсоюз хотел бы запретить сцены поцелуев с языком, а также обнаженные сцены во время кастинга.

В прошлом году Дженнифер Лоуренс жаловалась, что во время кинопробы ей и другим женщинам пришлось стоять плечом к плечу полностью голыми.

Equity, насколько известно, также хочет получить предложения от актеров, что именно они могут или не могут делать время сцен, изображающих совокупление.

Доклад профсоюза будет обнародован в конце февраля - начале марта. В нем должен быть список нормативов для интимных сцен, в том числе и правила касательно того, когда и как актеры могут прикрывать свои гениталии.