Последняя затяжка: подпрыгнувший автомобиль убил курившего у кафе мужчину. ВИДЕО

Потерявший управление минивэн вылетел на тротуар на юге Турции и сбил двух человек, один из которых позже скончался, сообщает Haber Turk. Камеры наблюдения зафиксировала трагический момент.

Авария произошла в 18:30 в понедельник, 19 февраля, напротив входа в кафе в городе Караман. Вышедший покурить 42-летний мужчина успел сделать лишь пару затяжек, поднявшись по ступенькам к краю проезжей части. В этот момент, как видно на кадрах, двигавшийся на высокой скорости серебристый Ford неожиданно сдал вправо, выехал на тротуар и, снеся ограждения, в полете сбил посетителя заведения и зацепил стоявшую на углу 20-летнюю девушку.

Мужчина оказался под автомобилем, усилия оказавшихся поблизости мужчин, попытавшихся вызволить его самостоятельно, оказались напрасны. Пострадавшего достали пожарные, однако спасти ему жизнь не удалось — мужчина скончался в госпитале спустя пару часов, сообщает vesti.ru

На больничной койке оказались и получившая травмы девушка, и сам водитель, который заявил, что машина в какой-то момент вышла из-под контроля.