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Господин Канду утверждает,что давление на правительство со стороны РФ увеличилось в преддверии выборов
http://www.tvc21.md/politics/10953
16:10, 20 Feb 2018
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Андриан Канду: Мы ощущаем, что Россия увеличивает свое влияние, свою активность, давление на правительство. В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в этом году в Республике Молдова, Россия усилила свое влияние, свою активность и давление на молдавское правительство. Кроме того, российские власти увеличили поддержку некоторым партиям. Об этом заявил спикер парламента Андриан Канду в интервью украинскому информационному агентству UNN. «Мы видим, что их поддержка [российских властей — п.р.] некоторых партий увеличивается в этом году. С одной стороны, это финансовая и не только поддержка пророссийских партий. А также использование телеканалов, медиа, аффилированных с Россией. Во-вторых, у нас есть информация об активизации спецслужб Российской Федерации тут у нас, третье — мы видим увеличение активности российских военных в Приднестровье, где они очень часто проводят военные учения, в том числе совместно с так - называемыми приднестровскими военными. Все эти пласты пропаганды мы ощущаем все сильнее и сильнее.

Это вынуждает нас быть более бдительными и осторожными в отношениях с Российской Федерацией», - пояснил Андриан Канду. Председатель парламента напомнил о том, что еще с прошлого года у Республики Молдова постоянно происходили инциденты с Россией — прежде всего это началось с дела о “Ландромате”. Расследование установило, что 22 миллиарда долларов США, которые были «отмыты» через молдавскую банковскую систему, пришли из России, а их источником являются российские секретные службы. «Когда наши органы начали проводить расследование, глубже и глубже вникать в детали, были арестованы некоторые люди, включая одного в Киеве — господина Платона, Россия начала действовать. Они стали запугивать и действовать оскорбительно в отношении молдавских официальных лиц, которые либо находились на территории России, либо туда направлялись — это происходило в отношении членов правительства, членов парламента, представителей следственной группы», - пояснил спикер.

Канду напомнил и об оскорбительных высказывания премьер-министра России Дмитрия Рогозина, подчеркнув, что Кишинев больше не намерен терпеть подобные комментарии. «Мы не стремимся к открытому противостоянию, к войне с Россией, но российским властям, особенно некоторым представителям стоит понять, что мы ждем уважения к себе и к нам нужно относиться, как равному партнеру и пора начинать задумывать о конструктивной кооперации. Мы больше не намерены терпеть отношение, основанное на санкции оскорблениях и обвинениях только по той причине, что мы стремимся быть ближе к Европейскому Союзу и стать частью европейской семьи. Это же происходило и когда мы подписывали Ассоциацию с Евросоюзом — Россия ввела эмбарго. Это не конструктивное поведение и взаимоотношения между двумя странами-партнерами»,- подчеркнул спикер.Андриан Канду также отметил хорошие взаимоотношения, которые сложились между Молдовой, Украиной и Грузией на фоне давления со стороны Москвы.




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