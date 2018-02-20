Скоромное — в сторону: как не располнеть во время Великого поста и правильно составить меню

На этой неделе у православных начинается Великий пост. Верующим требуется на продолжительный период исключить из своего рациона целый ряд белковых продуктов. Как составить постное меню, чтобы организм не страдал от нехватки или избытка жизненно важных веществ.

Больше половины дней православного календаря приходится на тот или иной пост. Самый продолжительный и строгий — Великий, длящийся семь недель от окончания Масленицы до Пасхи. В этот период запрещено употреблять пищу животного происхождения: мясо, птицу, яйца, молочные продукты, рыбу. Исключены дрожжевые мучные изделия, шоколад, большинство конфет, абсолютно недопустим алкоголь. Постящийся питается овощами, фруктами, крупами и несдобными хлебобулочными изделиями, изредка позволяя себе растительное масло, мед.

Питание для человека — это не только источник энергии, но и материал для строительства тканей, синтеза важных молекул внутри организма. Мясо и рыба поставляют белок, необходимый для мышц и всех других тканей. А белок состоит из различных аминокислот.

"Мясо от крупы отличается в первую очередь тем, что в нем есть аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека и должны поступать извне. Они участвуют в процессах метаболизма, поэтому игнорировать их нельзя. Если из своего привычного рациона просто убрать, ничем не заменив, мясо, рыбу, творог, последствия будут печальными: выраженная слабость, утомляемость, снижение выносливости, частые простуды", — комментирует Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук, врач терапевт-диетолог высшей квалификационной категории, заведующая Консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

С научной точки зрения пища — это набор биологически активных элементов: аминокислот, белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Чтобы избежать неприятностей, во время поста достаточно просто поддерживать их баланс. Мясо в качестве источника белка заменяют обычно бобовыми. Проблема в том, что не все их хорошо переносят. От них может вздуться живот, обостриться хронические заболевания. Отчасти дефицит мяса восполняют готовыми комплексами аминокислот в виде таблеток, которые продаются в аптеках.

"Многие рассматривают пост как хороший шанс похудеть, но рацион составляют неверно", — говорит Бурляева.

Не следует злоупотреблять продуктами, содержащими углеводы, а также сладкими фруктами, бананами, орехами. Неправильное меню может увеличить калорийность суточного рациона и дать ровно обратный эффект — лишний вес. Нужно учитывать и индивидуальные особенности организма: разную скорость метаболизма, разное количество мышечной и жировой ткани, воды, разный уровень физических нагрузок.

"Каждый прием пищи требует сложных углеводов и белковых продуктов. Сложные углеводы — это овощи, крупы, хлеб. Источник белка в пост — это бобовые, в том числе горох, нут, соевые продукты, грибы. Имейте в виду, что белка из грибов мы усваиваем всего около 30 процентов. Крупы содержат до пяти процентов растительного белка, и это не соответствует нашим потребностям", — поясняет эксперт.

В общем и целом взрослому здоровому человеку, грамотно составившему рацион, сорокадневный пост ничего, кроме пользы, не принесет. Однако он противопоказан при острых и обострениях хронических заболеваний, беременным, кормящим, детям до семи лет.

В пост может напомнить о себе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит (воспаление слизистой пищевода), мочекаменная и желчекаменная болезни. Обычно это связано с нарушением режима питания, когда человек делает большие промежутки между приемами пищи.

"Самое сложное начинается при выходе из поста", — предупреждает эксперт.

Как пишет РИА Новости, врачи рекомендуют на Пасху не злоупотреблять жирными продуктами. Высококалорийный творог, жирное мясо, выпечку лучше вообще отложить на следующий день, а разговеться одним яйцом, обезжиренным творогом, небольшим куском кулича. Алкоголь можно употребить только тем, у кого нет панкреатита и сердечно-сосудистых заболеваний, но не более ста грамм.





