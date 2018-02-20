Шестилетнюю дочь поп-звезды заметили с сумкой Louis Vuitton

Шестилетняя Блю Айви Картер, дочь поп-звезды Бейонсе и рэпера Jay-Z, была замечена вместе с родителями на Матче всех звезд НБА, сообщает The Sun.

Блю Айви Картер была одета в джинсы, черные сапожки и кожаную куртку. При себе девочка имела сумку Alma BB из лакированной кожи синего цвета с фирменными монограммами от модного дома Louis Vuitton за 1750 долларов .

В феврале 2018 года телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян объявила о том, что собирается изменить свой стиль в соответствии с советами мужа, рэпера Канье Уэста.

Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause. Всего предполагается продать 200 вещей, в том числе бикини, джинсовые шорты, комбинезон телесного цвета, сандалии с шнуровкой на высоком каблуке, футболки из туров Канье Уэста и детскую одежду.

Как сообщает lenta.ru, 10 процентов выручки Кардашьян переведет на счет детской больницы Children's Hospital в Лос-Анджелесе.