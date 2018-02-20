Юрий Лянкэ встретился с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану

В ходе рабочего визита в Бухарест 19-21 февраля заместитель премьер-министра РМ по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ провел встречу с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану. Официальные лица обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества Республики Молдова и Румынии.

Подчеркнув необратимый характер европейского выбора нашей страны, Юрие Лянкэ отметил, что европейская интеграция Республики Молдова будет осуществляться «с Румынией и через нее». В этом контексте заместитель премьер-министра поблагодарил румынское правительство за многостороннюю поддержку Республике Молдова, оказывающую положительное влияние непросредственно на жизнь граждан. Официальные лица рассмотрели основные текущие проекты и высказались за их дальнейшую реализацию в установленные сроки. Особое внимание было уделено энергетическим проектам, выполнение которых обеспечит Молдове больше независимости в этой области.

В ходе дискуссий стороны договорились о том, что ближайший визит в Кишинэу премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ придаст импульс отношениям между двумя государствами посредством прагматичного и конкретного подхода к качеству двустороннего диалога. Официальные лица отметили необходимость применения механизмов сотрудничества между Республикой Молдова и Румынией в торгово-экономической и социально-культурной областях, подчеркнув особую роль совместных заседаний правительств Молдовы и Румынии. Теодор Мелешкану проинформировал собеседника о действиях, предпринятых Румынией для поддержки Республики Молдова на внешнем уровне, включая подготовку встречи Группы за европейское действие Республики Молдова, которая пройдет в конце этого месяца, сообщает МОЛДПРЕС

Собеседники также обменялись мнениями об использовании неосвоенной к данному моменту части безвозвратного кредита в размере 100 млн. евро, предоставленного Румынией.

Заместитель премьер-министра Юрие Лянкэ также встретился с делегированным министром по европейским делам Румынии Виктором Негреску, с которым обсудил приоритетные темы европейской повестки дня. Стороны обсудили возможности улучшения качества взаимодействия Кишинэу и Бухареста, а также в направлении РМ-ЕС. Лучшее взаимодействие, основанное на конкретных результатах, достигнутых Республикой Молдова в продвижении реформ, будет способствовать изменению восприятия нашей страны в рамках европейских структур.

Официальные лица договорились о визите Виктора Негреску в молдавскую столицу в ближайшее время, в связи с чем будет возобновлен и механизм двусторонних консультаций по вопросам европейской интеграции на уровне межправительственной комиссии