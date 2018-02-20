За последнюю неделю в Молдове зарегистрировано 116 случаев заболевания гриппом

За последнюю неделю, на территории страны было зарегистрировано 116 случаев заболевания гриппом, по данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Руководитель отдела НЦОЗ Штефан Георгицэ заявил, что в 116 новых случааях заболевания, зарегистрированных на прошлой неделе, 15 были подтверждены лабораторным тестированием, а большинство больных - госпитализированы для лечения.

По словам Георгицэ, число случаев заболевания гриппом и ОРВИ немного выше эпидемиологического порога, что характерно для данного периода времени.

Данные НЦОЗ показывают, что с начала холодного сезона число случаев заболевания гриппом достигло 226, 50 из которых подтверждены лабораторно. Образцы, взятые эпидемиологами, подтвердили наличие вируса гриппа типа B у 44 человек, а у 6 человек - вируса гриппа типа A(H1N1). В течение того же периода грипп унес жизни двоих человек.

Чтобы избежать болезни, эпидемиологи рекомендуют гражданам воздержаться от самолечения и обратиться к врачу при появлении первых симптомов заболевания, совместимого с гриппом. Избегать контакт больных с беременными женщинами, лицами с ослабленным иммунитетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом и ожирением.

Врачи также призывают население и медицинский персонал использовать защитные маски при оказании помощи и уходе за больными. Кроме того, они рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками во время кашля и чихания, а также избегать места массового скопления людей