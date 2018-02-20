На каких улицах завтра не будет воды

На ряде столичных улиц в среду, 21 февраля, не будет водопроводной воды. АО „Apă-Canal Chişinău” призывает потребителей, проживающих по нижеуказанным адресам, обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения, передаёт IPN.

С 09.00 до 17.00 поставщиком запланированы работы по замене клапанов и счётчиков воды. В связи с этим подача воды будет приостановлена ​​на следующих улицах: Иоана Раду, 29 (включая номер с дробью); Митрополит Дософтей, 87; Г. Тофан, 4; Алба Юлия, 97/1; Александреску, 7–11 (включая номера с дробью); В. Лупу, 27–33, а также И. Некулче, 1/1.



Кроме того, в связи с выполнением работ по замене гидрантов, будет приостановлена подача воды ​​на улицах Дечебал, 2, 3, 4, 5, 6 (включая номера с дробью); Ворничень; Добруша; Мазилилор; Столничень; Фынтынилор. Поставка питьевой воды будет прервана с 10.00 до 17.00.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено ​​в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.