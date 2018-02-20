Заключенный создал фейковые аккаунты реальных людей и выманивал деньги у их друзей

Мужчина завел в российской соцсети множество “клонов” аккаунтов реальных людей, и от их имени писал их друзьям. Он просил от пользователей перечислить ему различные суммы денег – от 500 до 1 тысячи евро или долларов. Жертвы передавали ему средства разными путями, которые указывал им мошенник.

Стоит отметить, что обыски, осуществленные сегодня утром в данном пенитенциаре, были связаны с данным делом. Были обнаружены 16 мобильных телефонов и 36 аксессуаров к ним, 6 литров самодельных напитков, 4 колоды карт, 203 фишки для казино и 1 пакет зеленой растительной массы.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РМ. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, пишет aif.md





