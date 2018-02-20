На Чеканах обнаружили повешенного мужчину

Трагедия произошла вчера днем на улице Мария Драган столичного сектора Чеканы.

30-летний мужчина был обнаружен повешенным в подъезде дома, где он жил. По словам представителей правоохранительных органов, на теле умершего нет следов насильственной смерти.

Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Следователям предстоит выяснить, что подтолкнуло мужчину к этому. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет aif.md





