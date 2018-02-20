Полиция задержала в Италии молдаванина-наркокурьер

Молдаванина, ехавшего в микроавтобусе с румынскими номерами, остановили в Падова. Он выдал себя сам тем, что запаниковал, увидев автомобиль полиции. Те поехали за подозрительным автомобилем, остановили его и подвергли тщательному досмотру, пишет stirilocale.md.

На первый взгляд микроавтобус казался обычным: в нем стояли канистры с водой и несколько мешков с пеллетами.

Однако, поискав внимательнее, сотрудники полиции обнаружили в полу автомобиля специальный “карман”, в котором была спрятана внушительная партия наркотиков. Из общей массы в 88 килограммов, 60 кг составлял гашиш, 28 кг – марихуана, и 145 граммов кокаина. Общая стоимость партии наркотиков – около 100 тысяч евро, пишет aif.md

Молдаванин-наркокурьер был арестован. Ему предстоит ответить за преступление в рамках уголовного дела.



