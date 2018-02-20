Метеороги Японии повысили уровень опасности извержения вулкана Ио в горной цепи Кирисима между префектурами Миядзаки и Кагосима до второго, сообщило агентство Киодо.
Это второй из пяти уровней угрозы, он означает опасность падения вулканических камней, в связи с чем к вулкану запрещено приближаться в радиусе одного километра.
Как сообщает РИА Новости, начиная с понедельника на вулкане отмечено повышение активности. Возможно извержение в малых масштабах. Кроме Ио в горной цепи Кирисима сохраняется третий уровень опасности на вулкане Симмоэ и второй – на вулкане Охати.
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журналист