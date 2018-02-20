Индийская семья чудом выжила в страшной аварии. ВИДЕО

Случай чудесного спасения молодой семьи, попавшей в страшное ДТП в индийском штате Гуджарат, зафиксировала камера наружного наблюдения. Она же запечатлела автомобиль, водителя которого до сих пор не могут найти.

Авария произошла около полудня 14 февраля на шоссе в округе Банаскантха.

На кадрах видно, сколь отважный (но в то же время вполне традиционный по индийским меркам) маневр задумал отец семейства — на своем мотоцикле он наискосок пересекал четырехполосную дорогу. Он уже практически добрался до обочины, но в этот момент двигавшийся на высокой скорости джип сбил мотоциклиста и его семью.

После столкновения машина едва не завалилась на бок, но все же удержалась на колесах, однако водитель и не подумал остановиться, напротив, он прибавил газу и скрылся с места происшествия, пишет vesti.ru