По итогам проверки десять наименований молочных продуктов сняли с продажи

Десять наименований молочных продуктов сняли с продажи по итогам проверки, проведенной агентством продовольственной безопасности. Лабораторные тесты показали завышенное содержание растительных жиров.

С прилавков убрали двух- и пятипроцентный творог фирмы JLC и флорешсткого комбината, сливочное масло и глазированные сырки Incomlac, вид сырного продукта из Румынии и твердого сыра из Украины. А еще - сгущенку "Ириска", тоже украинскую.



"Тесты выявили от десяти до 90-та процентов добавок. Больше всего примесей в сырных и сметанных продуктах", - сказала химик Наталья Валикова.



Производители с результатами не согласны и намерены отправить образцы товара в зарубежные лаборатории.



В Ассоциации производителей молока считают, что вокруг проблемы слишком сгустили краски.



"Мы были шокированы, когда увидели эту статью, ведь наши продукты не самые плохие. У нас есть проблемы, но дайте нам решить их сообща", - отметила глава Ассоциации производителей молока Каролина Линте.



В агентстве говорят, товар вернут на прилавки, когда производители докажут, что он соответствует нормам.



"У нас достаточно юридических инструментов, чтобы заставить производителей и импортеров следовать правилам и прекратить вводить в заблуждение потребителей", - сказал директор НАПБ Георге Габерь.



Скандал разразился после публикации исследования Фонда "Восточная Европа", показавшем, что в ряде молочных продуктов содержание растительных жиров превышает 90% при норме в пять.





