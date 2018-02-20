В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация

Археологи из Копенгагенского университета в Дании выяснили, что коренное население Карибских островов — народ таино — не вымерло из-за колонизации европейцами, как считалось ранее. Об этом пишет издание Science Alert.

Народ таино был открыт Христофором Колумбом в 1492 году. Считается, что эти племена вымерли в XVII веке в ходе испанской экспансии, когда аборигены начали страдать от завезенных болезней и принудительной эксплуатации на плантациях.

Ученые обнаружили в Пещере проповедника (Preacher's Cave), расположенной на острове Элеутера (Багамы), захоронения лукаян — коренных американцев, которые были ответвлением таино. Специалисты выделили хорошо сохранившуюся ДНК из зуба женщины, жившей примерно в VIII — X веках. Выяснилось, что генетически лукаяны близко связаны с современными представителями араваков — индейских народов, проживающих в Южной Америке.

Кроме того, среди ныне живущих народов Карибских островов близкими к лукаянам оказались пуэрториканцы. Это демонстрирует, что, несмотря на воздействие, которое оказали европейцы на коренную американскую культуру, некоторые группы таино выжили, чтобы смешаться с колонизаторами, пишет lenta.ru