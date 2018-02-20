Samsung придумал летающий планшет, управляемый взглядом

Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) удовлетворило патентную заявку Samsung, которая описывает квадрокоптер со встроенным по центру дисплеем и камерой, способной распознавать движения человека. В представлении корейских инженеров, пользователи могли бы управлять летающим в воздухе экраном за счет движений глаз, головы и жестов рук.

Потенциально беспилотник-дисплей может быть оборудован GPS-модулем и системой позиционирования на основе Wi-Fi, гироскопом и акселерометром, датчиком движения, а также наделен функцией распознавания голоса. Как показано на рисунке, устройство способно изменять угол наклона прямо в полете, удобно подстраиваясь под взгляд пользователя.

Подобно дронам DJI, аппарат Samsung может быть оснащен системой обнаружения препятствий, которая позволила бы ему распознавать и облетать посторонние объекты. Samsung обратилась в USPTO еще два года назад — 3 января 2016-го. Официально изобретение было зарегистрировано 13 февраля этого года.

Разработке Samsung можно найти массу самых разных применений. Парящий в воздух экран, например, может выступать в качестве селфи-дрона, отображая картинку в режиме реального времени. Или можно представить сценарий, когда дрон преследует человека на улице, распознает лицо и нацеливает на него рекламу, сообщает vesti.ru