Борис Джонсон назвал "бардаком" ситуацию с Brexit

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "бардаком" ситуацию с Brexit, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в ЕС. Как отметили собеседники издания, это заявление было сделано на встрече Джонсона с чиновниками из Германии в Берлине.

СМИ отмечает, что глава британского МИД, скорее всего, говорил о сложных переговорах по Brexit и не имел в виду само решение страны выйти из состава ЕС. По словам источников, в ходе встречи Джонсон выступил с призывом в адрес немецких чиновников превратить Brexit в экономическую возможность.

Как пишет издание, беседа, о которой идет речь, состоялась во время одной из двух поездок Джонсона в Берлин. Одна из них состоялась в ноябре 2016 года, а другая - в апреле 2017 года, пишет korrespondent.net

"Любой здравомыслящий человек справедливо оставит эти старые утверждения без внимания. Борис знает, что Brexit будет иметь большой успех и привержен возвращению под контроль наших денег, законов и границ", - заявил изданию один из друзей Джонсона.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что ее страна настроена сохранить усиленное сотрудничество в сфере безопасности после выхода из Евросоюза.