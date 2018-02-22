Под Киевом работал подпольный спиртзавод под видом овечьей фермы

В поселке Малые Ерчики Сквирского района Киевской области правоохранители разоблачили и ликвидировали завод, который изготавливал фальсифицированный спирт. Как сообщает пресс-служба госпредприятия Укрспирт, подпольный завод был замаскирован под овечью ферму.

Производственные мощности были расположены под землей на глубине до 5 этажей. Оборудование подземного завода приспособлено для переработки контрафактного зарубежного технического спирта на питьевой. Мощности завода позволяли производить от 7 до 15 тонн спирта на сутки - от 14 до 30 тысяч условных бутылок водки.

Как сообщает korrespondent.net, правоохранители изъяли 15 тысяч литров изготовленного на этом заводе фальсификата и оборудования общей ориентировочной стоимостью 6,4 млн грн. Открыто уголовное производство, устанавливаются все причастные к незаконному производству спирта.

Ранее под Одессой обнаружили трубопроводы для контрабанды спирта.