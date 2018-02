"500 футов (152,4 метра), все механическое, приводится в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ долговременного мышления - 10000YearClock собирается воедино благодаря гению Дневные Хиллису, Зандеру Роузу и целой "часовой" команде", - написал Безос в своем Twitter.

По информации Fox News, проект обойдется Безосу в 42 миллиона долларов. Строительство происходит глубоко в горе в западном Техасе, пишет korrespondent.net.

Ранее сообщалось, что до гибели человеческой цивилизации осталось всего две минуты. Такое время на Часах Судного дня, которые показывают, как близко человечество находится к собственному уничтожению посредством опасных технологий, включая ядерное оружие.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ