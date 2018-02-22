В Roshen подтвердили торговлю с Приднестровьем

Кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, ведет тороговлю с компанией Шериф из Приднестровья несмотря на спорный статус этого региона. Об этом сообщил президент корпорации Вячеслав Москалевский в комментарии Радио Свобода.

"Ну да, торгуем, конечно. И не только мы. Дело в том, что мы торгуем с ними как с резидентами Молдовы, понимаете", – сказал он.

На замечание журналистов, что Приднестровье – это сепаратистский регион, Москалевский ответил: "Вообще то, ну о том, что он сепаратистский, мне не известно. Это же уже 10 или 20 лет происходит".

"На самом деле мы отправляем этот товар в Молдову, а выходит, что в Тирасполь. То, что в Молдове сейчас обдумывают, как существует в Молдове Приднестровье, это для меня вопрос, понимаете? Я же не один такой. Это же сейчас только молдаване спохватились, а так эта практика существует уже лет 20", – сказал Москалевский.

Президент Roshen также заверил, что этот бизнес "прозрачен": "У меня все таможенные декларации. И у меня отъезжают автомобили, я получаю деньги, понимаете?".

А информацию о том, что товар отправляли прямо в Приднестровье, в обход контроля Молдовы, он объяснил так: "Эта ситуация такая, что на границе Молдовы и Украины в районе Приднестровья – там не стоят молдавские пограничники".

"Я могу сказать, что я достаточно долго ездил в Кишинев, и когда вы едете в Кишинев из Украины, вы едете по трассе Полтава – Кишинев, проезжая через Приднестровье. То есть для того, чтобы попасть в Молдову, нужно проехать через Приднестровье", – сказал Москалевский и добавил, что "он не один там такой. Там и Coca-Cola, и все", пишет korrespondent.net

Напомним, в росийском Липецке остаются под арестом 13 объектов недвижимости фабрики Roshen. Речь идет о складе готовой продукции, четырех цехах, здании подсобного корпуса, а также семи земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров.