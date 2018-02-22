КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

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