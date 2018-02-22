"Проявил креативность": житель Екатеринбурга превратил дорожный знак в строчку из песни Розенбаума

В Екатеринбурге, на улице Репина, неизвестный мужчина добавил к дорожному знаку "Стоп" ещё пару табличек, в результате получилась строчка из песни Александра Розенбаума "Гоп-стоп", сообщает екатеринбургский информационный портал "66".

Спустя пять дней полицейским удалось поймать хулигана. Им оказался 30-летний безработный мужчина. Он объяснил, что таблички со словами "Гоп" и "Мы подошли из-за угла" были установлены в рамках художественной акции, но не стал пояснять, о какой именно акции идёт речь.

В свою очередь стражи порядка заверили хулигана, что он создал угрозу безопасности дорожного движения, в результате чего был составлен протокол и наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, пишет life.ru