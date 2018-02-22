Британские полицейские просят любителей жареной курицы прекратить звонить им из-за временного закрытия большинства ресторанов сети KFC в стране.
Сеть KFC была вынуждена закрыть на неопределенный срок 700 из 870 своих ресторанов на территории Великобритании из-за проблем с поставками курятины. Люди в отчаянии начали обращаться в полицию. Однако стражи порядка заявили, что жареная курица не входит в их компетенцию, пишет РИА Новости
Полицейские из лондонского района Тауэр-Хэмлетс попросили не звонить им из-за курицы. "Пожалуйста, не обращайтесь к нам из-за кризиса KFC- это не наша проблема, если ваша любимая закусочная больше не подает то меню, которое вы желаете", — написали полицейские в Twitter.
"Куриный кризис" начался в британских KFC в пятницу из-за проблем с новой компанией доставки — DHL. Причиной проблемы стала ошибка новой компьютерной программы, разработанной для управления заказами и доставками. Как пишут СМИ, кризис может стоить сети KFC 1 миллион фунтов стерлингов в день. Не сообщается, когда KFC намерена возобновить поставки курицы в рестораны.
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журналист