Британская полиция попросила граждан перестать жаловаться на закрытый KFC

Британские полицейские просят любителей жареной курицы прекратить звонить им из-за временного закрытия большинства ресторанов сети KFC в стране.

Сеть KFC была вынуждена закрыть на неопределенный срок 700 из 870 своих ресторанов на территории Великобритании из-за проблем с поставками курятины. Люди в отчаянии начали обращаться в полицию. Однако стражи порядка заявили, что жареная курица не входит в их компетенцию, пишет РИА Новости

​Полицейские из лондонского района Тауэр-Хэмлетс попросили не звонить им из-за курицы. "Пожалуйста, не обращайтесь к нам из-за кризиса KFC- это не наша проблема, если ваша любимая закусочная больше не подает то меню, которое вы желаете", — написали полицейские в Twitter.

Не только столичная полиция получает звонки от любителей куриных ножек и крыльев. "Те, кто звонит в полицию из-за того, что в KFC закончилась курица… пожалуйста, хватит. Их сайт говорит, что ресторан в Прествиче открылся, так что, если вы хотите стоять в очереди за четырьмя полицейскими машинами…", — написали в Twitter стражи порядка из Манчестра.

​"Куриный кризис" начался в британских KFC в пятницу из-за проблем с новой компанией доставки — DHL. Причиной проблемы стала ошибка новой компьютерной программы, разработанной для управления заказами и доставками. Как пишут СМИ, кризис может стоить сети KFC 1 миллион фунтов стерлингов в день. Не сообщается, когда KFC намерена возобновить поставки курицы в рестораны.



