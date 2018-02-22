Неизвестные в ЮАР застрелили пять полицейских и военного

Группа злоумышленников совершила нападение на полицейский участок в Восточно-Капской провинции ЮАР, погибли пять сотрудников правоохранительных органов и один военнослужащий, сообщает телеканал News24 со ссылкой на полицию.

Нападавшие ворвались в здание рано утром в среду и сразу же открыли беспорядочный огонь. "Трое сотрудников погибли на месте в центре приема населения. Также, когда подозреваемые пытались скрыться, был застрелен военнослужащий. Подозреваемые захватили двух сотрудников и скрылись на полицейском автомобиле. Позже тела этих сотрудников с огнестрельными ранениями были обнаружены у дороги в шести километрах от полицейского участка", — заявил представитель полиции Вишну Наиду. РИА Новости, Как сообщаетзлоумышленники похитили из участка огнестрельное оружие. Мотив нападавших пока не установлен. По предварительным данным, налетчики могли быть причастны к ограблению банкомата неподалеку от полицейского участка, добавляет телеканал.







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