Астрономы обнаружили старейшую сверхновую

Исследователи тёмной материи из Университета Саутгемптона нашли самую возрастную (на данный момент) сверхновую. Её возраст — 10,5 млрд лет, что немногим меньше возраста самой Вселенной, рождённой в результате большого взрыва.

Сверхновая DES16C2nm также остаётся и самой яркой из когда-либо найденных и зарегистрированных объектов этого типа — её свечение в 100 раз ярче, чем любой другой крупный космический взрыв.

Сами космологи отмечают, что вспышка сверхновой сопровождалась огромным количеством "выброшенного" металла, а также колоссальными температурами. Чрезвычайно интенсивными реакциями внутри таких звёзд объясняется их свечение — один взрыв сверхновой может выделить больше энергии, чем несколько земных Солнц за весь жизненный цикл, пишет life.ru

При этом, по подсчётам NASA, в галактике Млечный Путь сверхновые можно наблюдать всего раз в 50 лет, а в масштабах вселенной такие взрывы происходят каждую секунду.