Моя прелесть! Древние римляне вдохновили создателя "Властелина колец"

Идею знаменитого кольца, вокруг магических свойств которого был построен знаменитый роман "Властелин колец", автор произведения Джон Толкин позаимствовал из реально существовавшей культуры. Прообразом кольца, выкованного в пламени Ородруина, послужили найденные в британском графстве Хэмпшир украшения с гравировкой и тиснением.

Исследователи отмечают, что именное кольцо с печатью для заверения важных документов, датированных IV — началом V вв. н.э., могло вдохновить Толкина на создание знаменитого произведения. Исследователи из университетов Ньюкасла и Оксфорда подробно описали каждое из 54 так называемых колец Бранкастера, изучение которых помогло Толкину сделать из украшения идею для рассказа.

Эксперты по римской археологии отмечают, что широкое распространение кольца этого типа получили начиная с IV века, когда между древними римлянами стали устанавливаться первые официально-деловые отношения, требующие документального подтверждения.

Учёные считают, что Толкин и древнеримские кольца связаны друг с другом — будучи профессором Оксфордского университета Джон Толкин считался крупным экспертом англосаксонской истории и принимал участие в изучении ценнейших археологических находок в Великобритании, к которым относятся и кольца Бранкастера. Исследователи полагают, что именно после работы над древними ювелирными украшениями в конце 20-х годов Толкину пришла идея написать роман "Хоббит", впервые опубликованный 21 сентября 1937 г, пишет life.ru