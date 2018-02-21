Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала главных спонсоров своей предвыборной кампании. Среди них оказались издатель российского Forbes, бывший совладелец Yota и участник телешоу "Секретный миллионер".
Собчак стала первым кандидатом в президенты России, которая публично перечислила жертвователей кампании. По закону кандидаты раскрывают перечисления от юридических лиц и количество физических лиц, перечисливших в фонд больше 20 тысяч рублей (350 долларов), но не их имена.
Правда, сумму пожертвований Собчак также не назвала. Есть юридические сложности оформить эти переводы официально, сказала она.
Последний отчет о поступлении денег в избирательный фонд кандидата Собчак опубликован 13 февраля. Физические лица, согласно этому отчету, перечислили 6,3 млн рублей. Всего в ее избирательный фонд поступило 104 млн рублей (1,84 млн долларов). В эту сумму входят деньги спонсоров, сказала Собчак на пресс-конференции во вторник.
Большая часть денег ранее поступала от партии "Гражданская инициатива", которая ее официально выдвинула. По состоянию на 29 января партия перечислила ей на выборы 77 млн рублей. Еще 19 млн Собчак перечислила фонду сама.
Кандидат задекларировала доход за шесть лет в размере около 404 млн рублей. Закон ограничивает избирательный фонд кандидатов на выборах президента 400 млн рублей.
Собчак выдвинулась на выборы 18 марта 2018 года с лозунгом "кандидат против всех". Свое выдвижение, как сообщали источники Би-би-си, она заранее согласовала с Владимиром Путиным на личной встрече. Сама она говорила, что встречалась с президентом, но ничего с ним не согласовывала.
О спонсорах своей кампании она раньше не рассказывала, мотивируя это тем, что не все люди захотят рассказывать о своем участии в финансировании оппозиционного политика.
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журналист