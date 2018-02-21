Столичный житель вербовал девушек для занятия проституцией

Разыскивал молодежь в соцсетях, чтобы отправить за границу для предоставления сексуальных услуг. Житель столицы, член международной группировки по торговле людьми, рискует провести 20 лет за решеткой. Его дело направили в суд.

Он предложил 18-летней девушке танцевать в ночных клубах Турции. Однако на месте ее заставил заниматься проституцией, чтобы возвратить расходы на дорогу. Девушка смогла вернуться в Молдову, только после известия о смерти матери.

По словам прокуроров по борьбе с организованной преступностью, мужчина был задержан в 2015 году, а арестовали его в ноябре прошлого года. До этого он был осужден на три года условно за аналогичное преступление.