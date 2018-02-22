Мужчина попытался изнасиловать 13-ти летнюю девочку в Тараклии

38-ми летнего мужчину приговорили к 17-ти годам тюрьмы за попытку изнасиловать 13-ти летнюю девочку. Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Тараклии.

По данным полиции он догнал ребенка на улице и повалил ее на землю. Крики школьницы привлекли внимание прохожих, которые спасли её от насильника. Педофил, который совсем недавно вышел с тюрьмы, признал свою вину.

Суд обязал его также выплатить семье жертвы более 30-ти тысяч леев в качестве моральной компенсации. О других событиях в нашем кратком обзоре.