Более 20 населённых пунктов из Криулянского и Дубоссарского районов подключат к водопроводу

24 населённых пункта из Криулянского и Дубоссарского районов в ближайшие два года подключат к водопроводу и канализации. Всё благодаря немецкому гранту в два миллиона евро.

Министерство сельского хозяйства и Бюро по реинтеграции уже подписали соглашение о внедрении проекта с Агентством международного сотрудничества Германии. Среди населённых пунктов, участвующих в нём - сёла Слободзея-Душка и Оницканы Криулянского района, а также девять сёл из приднестровского региона, в том числе Голерканы, Устия, Кочиеры, Моловата и Коржова. Строительные работы начнут этим летом.







Комментарии

Другие новости