В Мюнхене открыто почетное консульство Республики Молдова

В Мюнхене, Федеративная Республика Германия, в понедельник состоялось открытие почетного консульства Республики Молдова в Свободном государстве Бавария.

В мероприятии приняли участие около 200 гостей, в том числе министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Тудор Ульяновски, представители баварского правительства и законодательной власти, посол Республики Молдова в ФРГ Олег Серебрян, мэр Мюнхена Джозеф Шмид, представители консульского корпуса, журналисты и бизнесмены.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в своем выступлении по случаю открытия нового консульства подчеркнул его важность для активизации экономических и культурных отношений между Молдовой и Свободным государством Бавария, пишет МОЛДПРЕС.

В свою очередь, министр иностранных дел Молдовы отметил роль и особое место Германии в современном мире. В этой связи, он подчеркнул существование неиспользованного потенциала в отношениях Молдовы с ФРГ, в том числе и с Баварией, одним из наиболее динамичных и развитых европейских регионов. «С географической точки зрения, Бавария является самой близкой федеральной немецкой территорией к Молдове. Открытие нового консульства создаст благоприятные условия, чтобы эта близость стала больше чем географическая», - сказал молдавский чиновник.

Почетное консульство Республики Молдова в Мюнхене является 123-м консульским представительством в баварской столице, и вместе с тем третьим почетным консульством Молдовы в ФРГ, наряду с консульствами из Гамбурга и Штутгарта. Почетным консулом Республики Молдова в Свободном государстве Бавария является немецкий бизнесмен Майкл Фишбаум.