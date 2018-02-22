На месте римского форта Виндоланда в Великобритании найдены необычные кожаные изделия — аналог современных боксерских перчаток, единственные, которые дошли до наших дней.
В отличие от современной боксерской перчатки, эти древние образцы представляли собой эдакие кожаные «бублики», в которые вдевались пальцы рук. Утолщенная часть защищала костяшки, более тонкая — сжималась в кулаке. Изготовлены изделия из цельного куска кожи. В одной «перчатке» был некий специальный амортизирующий материал, в другом — плотная катушка из скрученной кожи. «Бублик» побольше находился в состоянии экстремального износа в контактной зоне, на нем даже видны заплатки. Тот, что поменьше, сохранился почти в идеальном состоянии.
Обе перчатки отлично ложатся в руку современного человека. Они искусно изготовлены, а меньшая перчатка сохраняет вмятины от суставов владельца. Скорее всего, изделия использовались для тренировок, так как в «профессиональных» боях в ту эпоху в перчатках использовали металлические вставки, пишет moya-planeta.ru
Есть версия, что более крупная перчатка стала непригодной из-за длительного использования и, возможно, хранилась владельцем потому, что тот испытывал к ней привязанность, сообщается в пресс-релизе фонда Виндоланды.
Рукопашный бой, похожий на бокс, хорошо задокументирован в источниках еще в доримскую эпоху. А в римской армии это было обязательное занятие, направленное на физическую подготовку личного состава.
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журналист