В Пхенчхане открыли фестиваль ледяных скульптур

Фестиваль ледяных скульптур открыли в Пхенчхане, неподалеку от главной арены Олимпийских игр. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает ТСН.

Отмечается, что до завершения Олимпийских игр в Пхенчхане осталось всего 5 дней. Поэтому туристы спешат не просто посмотреть соревнования, но и познакомиться с туристическими прелестями.

Ежедневно парк ледяных скульптур посещают около пяти тысяч туристов.

Как сообщает korrespondent.net, каждая конструкция в парке весит около 10 тонн. Все они сложены из заледенелых блоков по 400 кг.