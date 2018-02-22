Конгресс Соединенных Штатов может принять документ, поддерживающий нашу страну. На сайте ведомства был опубликован проект резолюции, которую предложили конгрессмены Прайс и Олсон. Инициатива предусматривает укрепление отношений с Республикой Молдова и оказание поддержки для обеспечения территориальной целостности нашей страны.
Документ предусматривает, среди прочего, подтверждение поддержки США суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова. В то же время официальные лица США поощряют молдавские власти продолжать осуществление важных реформ для обеспечения хорошего управления и восстановления доверия к демократическим институтам.
Вопрос о вмешательстве России во внутреннюю политику Молдовы и стран региона также не был пропущен. Конгрессмены призывают правительство России выполнить свои обязательства по выводу войск, оборудования и боеприпасов, расположенных на левом берегу Днестра. Кроме того, в тексте резолюции говорится о поддержке усилий по борьбе с кампаниями по дезинформации в Восточной Европе.
Конгрессмены также обращаются к главным государственным учреждениям США с просьбой активизировать их партнерство с молдавским правительством, с частным сектором и гражданским обществом с целью реформирования юстиции, содействия прозрачному управлению.
Напомним, что одним из авторов проекта резолюции является сенатор штата Техас Пит Олсон, председатель парламентской группы дружбы Молдова-США. Олсон был одним из официальных лиц США, с которым встретился лидер ДПМ Влад Плахотнюк во время своего недавнего визита в Соединенные Штаты.
Вопросы, которые обсудили Плахотнюк и Олсон, нашли отражение в положениях резолюции, представленной в Конгрессе США. К ним относятся консолидация молдо-американских двусторонних отношений и активизация стратегического диалога между США и Республикой Молдова.
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журналист