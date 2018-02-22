В Перу автобус рухнул с 200-метровой высоты, 30 человек погибли

Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу в среду утром, погибли не менее 30 человек, сообщает портал Peru21.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал с Панамериканского шоссе в регионе Арекипа. Министерство здравоохранения Перу сообщило, что еще 22 человека получили ранения.

Как сообщает РИА Новости, автобус упал с высоты примерно 200 метров. Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински.