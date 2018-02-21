Более 90 школьниц пропали после нападения боевиков на деревню в Нигерии

Более 90 школьниц пропали без вести после нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам" на деревню в нигерийском штате Йобе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Надеюсь, моя дочь не одна из похищенных, мы узнали, что после переклички в школе более 90 девочек не нашли", — заявил агентству один из родителей.

Нападение на деревню Дапчи произошло в понедельник вечером. Боевики приехали на грузовиках и имели при себе крупнокалиберные пулеметы. Террористы сразу направились к школе и открыли огонь по находившимся внутри людям. Очевидец нападения заявил, что "видел, как девочки в трех автомобилях Tata плакали и кричали, они звали на помощь". Местные власти отрицают факт похищения, но, по словам источников, уже начали поисковую операцию.

В апреле 2014 года боевики "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов, сообщает РИА Новости

Более 20 из похищенных школьниц позже были освобождены при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены. При этом 195 девушек числились пропавшими. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы были освобождены в обмен на боевиков "Боко Харам".

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.





