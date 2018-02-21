НАРЭ подтверждает, что тариф на природный газ может быть снизится намного больше, чем просит Moldovagaz. Генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике подтверждает, что тарифы на природный газ могут быть снижены на 15-20%. Тудор Копач сказал на слушаниях в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, что «созданы условия, которые позволяют снизить тариф на природный газ, поставляемый конечным потребителям», но не уточнил насколько.
«Все данные показывают, что тариф должен быть снижен. Одно ясно - тариф не будет уменьшен на 40%- 50% или на другой существенный процент».Удешевление газа для потребителей возможно за счет уменьшения импортной цены на природный газ, а также снижения курса лея по отношению к доллару США.Ранее премьер-министр Павел Филип сказал, что есть реальные предпосылки для снижения тарифа на газ до 20%. Такой вывод был сделан после анализа, проведенного Министерством экономики и инфраструктуры. Импортер газа Moldovagaz согласен с тем, что тариф должен быть снижен, но на 11,4%. Окончательное решение должно принять НАРЭ на основе специальной методологии и после изучения всех факторов формирования тарифа на природный газ.
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|Banca Nationala a Moldovei
журналист