В рейтинге состоящем из 180 коррупционированных стран, РМ заняла 122 позицию

Наша страна улучшила свою позицию в индексе восприятия коррупции. Об этом свидетельствуют данные отчета Transparency International об Индексе восприятия коррупции. Исследование показывает, что наша страна поднялась на одну строчку, заняв 122 место из 180. В 2016 году Республика Молдова занимала 123 позицию. В отчете также отмечается, что молдавские власти приняли несколько законов, направленных на укрепление госучреждений в борьбе с коррупцией, особенно на высоком уровне. Однако, авторы исследования отмечают, что для борьбы с коррупцией необходимы более активные усилия. В этом рейтинге 0 баллов означает полную коррупцию, а 100 баллов - полное отсутствие коррупции. Лидерами являются Новая Зеландия и Дания, которые набрали89 и 88 баллов, соответственно. Страны, в которых восприятие коррупции находится на самом высоком уровне - это Сирия, Южный Судан и Сомали. Они набрали 14, 12 и 9 баллов.

Румыния занимает 59-е место в рейтинге, Украина – 130 место, а Россия – 135 место. В рейтинг 2017 года входят 180 стран и регионов, более двух третей из которых набрали менее 50 баллов, средний балл рейтинга - 43 балла. Регионами со слабыми показателями стали Восточная Европа и Центральная Азия (средний балл 34 балла) и Африка к югу от Сахары (32 балла). Средний балл для Европейского Союза - 65, читать далее https://www.kp.md/daily/26797/3832767/

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