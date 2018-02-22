В Одесской области арестовали трех молдаван за попытку убийства

В Одесской области арестовали трех граждан Молдовы, которые пытались убить жителя с. Котловина и обстреляли его автомобиль из огнестрельного оружия. Об этом в среду, 21 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области на своей странице в соцсети Facebook.

"Суд взял под стражу иностранцев, подозреваемых в покушении на убийство двух граждан", - заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в феврале 2018 года подозреваемые прибыли в Ренийский район Одесской области с целью убийства жителя с. Котловина, организовав за ним слежку.

На автодороге Орловка - Болград злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль потерпевшего. Во время обстрела водитель и пассажир авто не пострадали.

Как пишет korrespondent.net, на данный момент отрабатывается несколько версий относительно мотивов преступления, в частности в связи с осуществлением потерпевшим предпринимательской деятельности.

Продолжается досудебное расследование.