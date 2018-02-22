Появились фото нового Peugeot 508

Обновленный автомобиль Peugeot 508 будет представлен в рамках Женевского автосалона. Судя по снимкам, второе поколение седана получило стильный дизайн и обтекаемость форм.

Первые снимки обновленного Peugeot 508 были опубликованы в Сети. Дебют второго поколения седана состоится в рамках Женевского автосалона. Об этом пишет польский ресурс Мotofilm.

Судя по фото, автомобиль получил эффектный дизайн с характерной обтекаемостью форм. Новинка выделяется элегантными линиями, формой головной оптики и большими колесными арками.

Седан оснащен полностью цифровой приборной панелью и аудиосистемой Focal, пишетт korrespondent.net

По части моторной гаммы ожидается, что Peugeot 508 укомплектуют 1,5- и 2-литровыми дизельными моторами BlueHDi. Доступны также будут версии с бензиновыми моторами. Производитель намекает, что состоится выпуск и гибридной версии с мощностью около 300 л.с.

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